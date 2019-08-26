На фестивале под Рязанью караваец ушел с аукциона за 6500 рублей

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-26T09:22:12+03:00

На параде каравайцев одноименные угощения были исполнены в виде танка, избы, корабля и в других причудливых формах. Фото: администрация Рязанского района.

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24 августа в селе Кораблино прошел агрофестиваль «Рязанский караваец». Квест с 9 интерактивными площадками, мастер-классы, парад каравайцев, гонки на мотоблоках, и другие мероприятия порадовали гостей.

Как сообщает администрация Рязанского района, в квесте поучаствовали более 20 семей, причем не только из нашего региона, но также из Московской и Калужской областей.

- Участникам необходимо было собрать весь набор ингредиентов для приготовления тонкого блинчика. Авторы самых румяных и вкусных каравайцев получили ценные призы, - пишут устроители.

Главное событие фестиваля – парад каравайцев, когда 18 сельских поселений представили публике свои варианты лакомства. Затем кулинарные произведения в виде танка, избы, корабля и других форм традиционно выставили на благотворительный аукцион. Дороже всех, за 6500 рублей, с молотка ушла «Полянская жемчужина», а всего удалось выручить более 47 рублей. На эти деньги районная администрация планирует отреставрировать памятник Герою Советского Союза Алексею Каширину в селе Насурово.

Кулинарные произведения выставили на благотворительный аукцион. Фото: администрация Рязанского района.

18 сельских поселений представили публике свои варианты лакомства. Фото: администрация Рязанского района.

Самым скоростным и умелым мотоблокером оказался Николай Щетинин. Фото: администрация Рязанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU