2019-08-26T06:53:47+03:00
Общество

В рязанском Политехе открыли бесплатный велопрокат

Воспользоваться услугой могут только студенты, преподаватели и сотрудники вуза. На всех руководство учебного заведения закупило пять велосипедов
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Велопрокат находится во внутреннем дворе Политеха. Фото: рязанский Политех.Велопрокат находится во внутреннем дворе Политеха. Фото: рязанский Политех.
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С 22 августа в рязанском Политехе появился бесплатный велопрокат. Для этого во внутреннем дворе учебного заведения оборудовали парковку и закупили пять велосипедов марки Stels.

«Теперь любой студент, сотрудник, преподаватель вуза может арендовать велосипед. Для того, чтобы воспользоваться услугой, надо обратиться к начальнику отдела по воспитательной работе. Процедура получения велосипеда не займет много времени - осмотр, исправности велосипеда, подпись в акте о передачи имущества с обозначенной оценочной стоимостью в прокат и получение ключей от велозамка», - говорится в сообщении профкома студентов.

Отмечается, что пока взять велосипед можно не более чем на пять дней. После этого необходимо сделать перерыв, поставив велосипед на парковку института на одни сутки и после этого можно снова взять.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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