Руководитель администрации Рязани проверила ремонт подъездов и школ

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-24T18:27:24+03:00

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Исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина 24 августа совершила осмотр благоустраиваемых территорий в городе и подъездов в жилых домах. Такие инспекции с некоторых пор стали регулярными, причем часто проводятся по выходным дням.

На территории у школы №39 пришлось давать указания о выравнивании асфальта на дорожке. Возле домов 34 и 36 по улице Гоголя городские власти вынуждены будут сами вывозить мусор, так как у управляющей компании приостановили лицензию, и она прекратила работу. В доме 42 на улице Шевченко Елене Сорокиной пожаловались на плохую работу управляющей организации и грязь в подъездах. Ей пришлось поручить провести там косметический ремонт, заявив:

– В таком состоянии содержать подъезды в XXI веке стыдно.

ИСТОЧНИК KP.RU