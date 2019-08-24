2019-08-24T18:27:24+03:00
Недвижимость

Руководитель администрации Рязани проверила ремонт подъездов и школ

«Содержать подъезды в таком состоянии в XXI веке стыдно», – заявила Елена Сорокина
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Инспекция городской администрации встретила за время своего осмотра немало колдобинИнспекция городской администрации встретила за время своего осмотра немало колдобин
Изменить размер текста:

Исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина 24 августа совершила осмотр благоустраиваемых территорий в городе и подъездов в жилых домах. Такие инспекции с некоторых пор стали регулярными, причем часто проводятся по выходным дням.

На территории у школы №39 пришлось давать указания о выравнивании асфальта на дорожке. Возле домов 34 и 36 по улице Гоголя городские власти вынуждены будут сами вывозить мусор, так как у управляющей компании приостановили лицензию, и она прекратила работу. В доме 42 на улице Шевченко Елене Сорокиной пожаловались на плохую работу управляющей организации и грязь в подъездах. Ей пришлось поручить провести там косметический ремонт, заявив:

– В таком состоянии содержать подъезды в XXI веке стыдно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Константин Ивлев будет учить рязанцев готовить из автозакусочной
Рязанский байкерский клуб отметил 16-летие
В Спасском районе двух рязанцев задержали сразу после «уборки урожая»
На окраине Рязани тревожатся, что до 1 сентября тротуары не появятся
Еще двое рязанцев поплатятся за фиктивную регистрацию иностранцев
Рязанскому монастырю в Пощупово нужны добровольцы на сбор картофеля
Рязанская компания построит в Болгарии пищевое предприятие
Власти Рязани обсудили благоустройство города с комитетами ТОС
Противопожарная служба назвала основную причину возгораний в Рязани
В Рязанской области погиб заместитель главы администрации Тамбова
До 1 сентября в Рязани должны завершить ремонт двух улиц
За полгода рязанский центр поддержки гражданских инициатив провел более 40 мероприятий
Левый поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова запретят
Рязанец на несколько часов оставил в жару в машине грудничка
Работы на обходе Михайлова хотят завершить в 2021 году