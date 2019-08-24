Рязанский байкерский клуб отметил 16-летие

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-24T17:59:12+03:00

Колонна мотоциклистов проследовала по улицам города и выехала в Рязанский район

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Рязанские байкеры из клуба «Orthodox MC» отметили 24 августа 16-летие своего объединения. Общий сбор был объявлен на парковке у одного из рязанских торговых центров, вокруг установленного на одном из мотоциклов флага.

Сбор был объявлен на парковке у торгового центраФото: Владимир ФРОЛОВ

После 14:00 колонна из десятков и десятков «стальных коней» на радость любителям зрелищ проследовала по улицам города и выехала в Рязанский район, где на заранее подготовленной сцене их ждали концерт и праздничное общение.

Знамя клуба было развернуто на одном из мотоцикловФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU