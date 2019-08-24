2019-08-24T17:19:20+03:00
Недвижимость

На окраине Рязани тревожатся, что до 1 сентября тротуары не появятся

Жительницы Соколовки один за другой пишут петиции главам города и области, прося позаботиться о школьниках
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На улице Связи бордюрный камень уложен, а тротуар не заасфальтированНа улице Связи бордюрный камень уложен, а тротуар не заасфальтированФото: Владимир ФРОЛОВ
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На окраине Рязани, в центре поселка Соколовка, этим летом шли масштабные работы по замене бордюрного камня. При этом был частично или полностью уничтожен слой асфальта на тротуарах.

– Через неделю наши дети пойдут в школу, – говорили женщины на стихийном народном сходе, прошедшем 23 августа на остановке общественного транспорта «Улица Связи», – а где им идти? С одной стороны между асфальтом и бордюром щель глубиной 40 см: если нога туда провалится, может быть перелом. С другой стороны тротуара вообще нет, одна грязь и камни. Дети пойдут по проезжей части и попадут под машину. Успеют ли рабочие положить асфальт? Надо писать петицию губернатору.

Другие женщины отвечали, что уже написали заявления на сайты областного правительства и городской администрации. Сошлись на том, что обращений должно быть как можно больше – тогда подрядчиков заставят ускорить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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