2019-08-24T16:38:50+03:00
Происшествия

Еще двое рязанцев поплатятся за фиктивную регистрацию иностранцев

Полицейские обнаружили места незаконной постановки на учет гастарбайтеров на улицах Новоселов и Циолковского
Сергей ЮРЧЕНКО
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Проверки полиции показывают, что множество иностранных мигрантов в Рязани имеют фиктивную регистрациюПроверки полиции показывают, что множество иностранных мигрантов в Рязани имеют фиктивную регистрациюФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанские участковые уполномоченные полиции своих участках совместно с сотрудниками подразделений по вопросам миграции, выявили еще два факта фиктивной постановки на учет граждан Узбекистана, приехавших в Рязань на заработки.

30-летний рязанец в своей квартире на улице Новоселов осуществил фиктивную постановку на учет 32-летнего приезжего из Узбекистана. Его примеру последовала 45-летняя жительница улицы Циолковского: у нее оказался прописан, не проживая ни одного дня, другой 52-летний гражданин Узбекистана.

В отношении хозяев квартир возбуждены уголовные дела по статье 322 УК («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»). Им грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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