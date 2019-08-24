2019-08-24T16:01:17+03:00
Общество

Рязанскому монастырю в Пощупово нужны добровольцы на сбор картофеля

Желающим помочь Иоанно-Богословской обители обеспечат проживание и питание в течение 10 дней
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Пощупово – одно из самых популярных в Рязанской области мест для паломников со всей РоссииПощупово – одно из самых популярных в Рязанской области мест для паломников со всей РоссииФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанская епархия объявила о наборе добровольцев для уборки картофельных полей, принадлежащих Иоанно-Богословскому монастырю. Они расположены возле села Пощупово. Картофель нужен для того, чтобы потом в течение года, до следующего урожая, принимать в монастыре паломников – традиционно они могут прийти в столовую и поесть там либо в обмен на пожертвование, либо совсем бесплатно.

Всем, кто пожелает на 10 дней поехать в Рыбновский район (45 км от Рязани) на сбор картофеля, будет обеспечено проживание в историческом монастыре и монастырские трапезы в качестве питания. Организационные вопросы можно уточнить, позвонив в монастырь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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