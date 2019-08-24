2019-08-24T15:25:31+03:00
Экономика

Рязанская компания построит в Болгарии пищевое предприятие

Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате Рязанской области, подводя итоги международного форума
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Рязанские и иностранные представители на бизнес-встречеРязанские и иностранные представители на бизнес-встречеФото: Владимир ФРОЛОВ
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Торгово-промышленная палата Рязанской области подвела итоги «Международных дней бизнеса», проходивших в Рязани 15-17 августа в рамках II Форума древних городов. На бизнес-встречах побывали представители 22 стран мира и более 90 рязанских предприятий.

– Всего прошло приблизительно 400 встреч и переговоров представителей рязанского бизнеса с иногородними и иностранными гостями, – сообщила председатель ТПП региона Татьяна Гусева. – Сделано очень много для того, чтобы о наших предприятиях узнал мир.

Среди рязанских предприятий есть такие, кто будет поставлять свою продукцию в Таджикистан, Вьетнам, Камбоджу и Гану. Каши, супы и морсы рязанского производства отправятся на экспорт в Китай. Дилерами одного из рязанских предприятий решили стать торговцы в Казахстане. А крупная рязанская компания, специализирующаяся на хранении продуктов питания, построит в Болгарии совместно с тамошними бизнесменами новый мясоперерабатывающий завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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