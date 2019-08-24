Противопожарная служба назвала основную причину возгораний в Рязани

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-24T12:02:24+03:00

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Противопожарная служба управления МЧС Рязанской области подвела итоги расследования причин пожаров с начала 2019 года. Наибольшее число возгораний произошло по электротехнической причине – 197 случаев. И хотя это на 7 пожаров меньше аналогичного периода прошлого года, все равно цифра велика.

Пожарные в своих выводах подчеркивают, что безопасность электропроводки зависит от двух факторов: насколько качественно она смонтирована в каждом конкретном доме и насколько грамотно пользуются электроприборами жильцы. Потребителю необходимо знать, на какую нагрузку рассчитана электропроводка в его доме, и подключая электроприборы к розетке, не превышать ее (тревожным сигналом могут стать сильно нагревающиеся розетки и вилки). Кроме того, при замене электропроводки нужно учитывать, что медная проводка в пожарном отношении безопаснее алюминиевой: частицы алюминия, соединяясь с воздухом, наоборот, еще сильнее разогреваются, и при попадании на горючие материалы вероятность возникновения пожара многократно возрастает.

ИСТОЧНИК KP.RU