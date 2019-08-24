2019-08-24T11:27:51+03:00
Происшествия

В Рязанской области погиб заместитель главы администрации Тамбова

Трагическое происшествие произошло возле Скопина, на федеральной автотрассе между Москвой и Тамбовом
Сергей ЮРЧЕНКО
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268-й километр трассы «Каспий» в районе Скопина считается аварийным участком268-й километр трассы «Каспий» в районе Скопина считается аварийным участком
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Рано утром 24 августа стало известно, что на территории Рязанской области, возле районного центра Скопин, в дорожно-транспортном происшествии погиб Алексей Ануфриев, заместитель главы администрации Тамбова.

Как сообщила пресс-служба УВД Рязанской области, на 268-м километре федеральной автомагистрали Р-22 «Каспий» тамбовский чиновник переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, не имея на одежде светоотражающих элементов. Его сбил проезжавший микроавтобус марки «Мерседес» под управлением 50-летнего москвича. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.

Алексей Ануфриев – коренной тамбовчанин, ему было 40 лет. В течение двух с половиной лет он работал заместителем главы администрации города по общим вопросам. У него остались жена и сын.

Поворот на Скопин расположен на 270-м километре трассы Р-22 (бывшей М6)

Поворот на Скопин расположен на 270-м километре трассы Р-22 (бывшей М6)

Сотрудники администрации Тамбова ранее сообщали, что Алексей Ануфриев ехал из Москвы в Тамбов рейсовым автобусом, маршрут которого проходит по окраине Скопина. Чиновник должен был прибыть в свой родной город в половине девятого утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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