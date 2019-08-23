2019-08-23T20:48:14+03:00
Политика

За полгода рязанский центр поддержки гражданских инициатив провел более 40 мероприятий

О работе площадки отчиталась региональный координатор ЦПГИ Елена Синица
Роман КАРПОВ
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Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
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22 августа прошло заседание президиума рязанского отделения партии «Единая Россия», в рамках которого региональный координатор центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица отчиталась о работе за первое полугодие 2019 года.

Она отметила, что ЦПГИ работает по нескольким направлениям, среди которых инклюзивное общество, активное долголетие, социальное предпринимательство, патриотизм, внутренний туризм и развитие территорий, экология, диалог культур.

За отчетный период было проведено 13 заседаний Центра, рассмотрено и поддержано более 20 социально ориентированных и значимых проектов.

- Среди инициатив, которые внесли весомый вклад в развитие региона, можно назвать создание Центра медико-экологического туризма и социально-трудовой инклюзии «Ерлино» и Центра развития игровых видов спорта в Сумбулово, экспедицию «По следам Есенина» в Узбекистан, благоустройство и создание зоны активного отдыха вдоль границ территории Рязанского кремля, - рассказала Елена Синица.

Немаловажно, что два проекта, которые получили поддержку ЦПГИ, стали победителями конкурса президенстких грантов. Первый из них — «Борьба с информационно-психологическим воздействием на детей и подростков в социальных сетях» — направлен на противодействие контенту, который наносит урон психическому здоровью несовершеннолетних. Второй — «Забота без границ» — на повышение качества жизни маломобильных пожилых граждан и инвалидов за счет внедрения современных технологий.

Кроме того, по словам координатора для того, чтобы рязанские активисты и некоммерческие организации принимали участие в конкурсах на президентские гранты и региональные субсидии, совместно с Домом общественных организаций был проведен обучающий семинар.

- На встрече рассказали о подготовке документов для участия в грантовых конкурсах, организовали «Школу лидера НКО». Также мы готовим специалиста, который будет оказывать методическую и практическую помощь по оформлению документов, - пояснила Елена Синица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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