Стало известно, какие фильмы рязанцы увидят на марафоне «Ночь кино»
24 августа Рязанская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Во время киномарафона состоится показ фильмов, которые отобрали на всероссийском голосовании. Это картины: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
Эти ленты можно будет увидеть с 20:00 в следующих кинозалах Рязанской области:
- Кораблинский Дворец культуры;
- Октябрьский Дом культуры (Михайлов);
- Городской культурно-досуговый центр (Рыбное);
- Муниципальный культурный центр (Сасово);
- Дворец культуры им. Ленина (Скопин);
- «Коловрат» Шиловского РДК;
- кинотеатр «Марс» (Касимов);
- «Люксор» (Рязань).
Все показы будут проходить бесплатно.
Кроме того, все желающие смогут посетить специальные программы, подготовленные районными учреждениями культуры в рамках акции «Ночь кино». Так, например, Старожиловская центральная библиотека предложит книжную выставку, посвященную теме кино. Здесь можно будет посмотреть и фильмы: «Мэри Поппинс», «Поллианна», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Алые паруса», «Домовой».
В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике практически весь день будет работать музейный кинозал. Зрителям предложат три фильма, снятых в Касимове в разное время: «Найди меня, Лёня!», «Мусульманин» и «Дочь».
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ИСТОЧНИК KP.RU