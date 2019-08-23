Стало известно, какие фильмы рязанцы увидят на марафоне «Ночь кино»

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-23T09:00:51+03:00

Все показы на "Ночь кино" будут проходить бесплатно. Фото: Алексей ФОКИН

Всероссийская акция стартует вечером 24 августа в областном центре и нескольких райцентрах региона

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24 августа Рязанская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Во время киномарафона состоится показ фильмов, которые отобрали на всероссийском голосовании. Это картины: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Эти ленты можно будет увидеть с 20:00 в следующих кинозалах Рязанской области:

- Кораблинский Дворец культуры;

- Октябрьский Дом культуры (Михайлов);

- Городской культурно-досуговый центр (Рыбное);

- Муниципальный культурный центр (Сасово);

- Дворец культуры им. Ленина (Скопин);

- «Коловрат» Шиловского РДК;

- кинотеатр «Марс» (Касимов);

- «Люксор» (Рязань).

Все показы будут проходить бесплатно.

Кроме того, все желающие смогут посетить специальные программы, подготовленные районными учреждениями культуры в рамках акции «Ночь кино». Так, например, Старожиловская центральная библиотека предложит книжную выставку, посвященную теме кино. Здесь можно будет посмотреть и фильмы: «Мэри Поппинс», «Поллианна», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Алые паруса», «Домовой».

В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике практически весь день будет работать музейный кинозал. Зрителям предложат три фильма, снятых в Касимове в разное время: «Найди меня, Лёня!», «Мусульманин» и «Дочь».

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ИСТОЧНИК KP.RU