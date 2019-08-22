2019-08-22T17:50:59+03:00
Звезды

Молочный фестиваль у села Заокское под Рязанью состоится 14 сентября

Организаторы праздника «За Окой пасутся ко...», объявившие ранее о его отмене, имели в виду перенос даты
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В селах Заокское и Шумашь самые крупные в окрестностях Рязань стада крупного рогатого скотаВ селах Заокское и Шумашь самые крупные в окрестностях Рязань стада крупного рогатого скотаФото: Владимир ФРОЛОВ
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Фестиваль коров и молочной продукции «За Окой пасутся ко...» в 2019 году все-таки состоится. Об этом стало известно из объявления о приеме заявок на участие, опубликованного на интернет-ресурсе мероприятия.

Еще 21 августа сообщалось, что праздник, который обычно проходил в первые выходные сентября, не состоится. 22 августа стало понятно, что речь шла всего лишь о переносе даты.

Главным организатором фестиваля, проходящего в окрестностях села Заокское, долгое время выступала администрация Рязанского района, но с 2017 года региональное министерство культуры и туризма попыталось сделать из этого опен-эйра более масштабное мероприятие. Попробовать молочные продукты, посмотреть конкурс красоты коров и послушать выступления фолк-коллективов обычно приезжало до 5 тысяч жителей Рязани.

Как сообщили источники в администрации Рязанского района, в 2019 году основные силы были брошены на подготовку сельскохозяйственного фестиваля «Рязанский караваец», из-за чего проведение праздника молока и коров всего через неделю стало невозможным. «За Окой пасутся ко...» перенесли на 14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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