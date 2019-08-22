Дорого, но бесплатно. Все больше людей устанавливают электрокардиостимуляторы

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-22T16:03:45+03:00

Лечение тонкого механизма работы сердца требует не только отличной профильной подготовки, но и глубоких знаний физиологии, гистологии, патофизиологии и других направлений

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В рязанском кардиологическом диспансере в два раза выросло число операций по установке электрокардиостимуляторов. По словам врачей, диагностика нарушений ритма – одна из самых сложных задач в кардиологии. Лечение тонкого механизма работы сердца требует не только отличной профильной подготовки, но и глубоких знаний физиологии, гистологии, патофизиологии и других направлений.

- Для постановки верного диагноза нужно идеально знать ЭКГ, хорошо разбираться в записи ЭКГ за длительное время и в УЗИ, - рассказывает врач высшей квалификационной категории Игорь Шитов. - Запись «картинки» изнутри сердца очень помогает понять взаимосвязь разных отделов проводящей системы, причины возникновения различных аритмий.

Для борьбы с заболеванием медики используют электрокардиостимуляторы. Если раньше операций по их установке проводили в Рязани по 200 в год, то сейчас по 400.

При брадикардии в организм человека имплантируют микрокомпьютер, провода которого проходят в сердце. Он анализирует ритм, и при необходимости его регулирует. Такой электрокардиостимулятор называют «протезом проводящей системы сердца».

- Система очень умная, ее возможности не ограничиваются брадикардией, она может снижать большое количество других нарушений ритма, – отмечает Игорь Шитов.

Еще одна группа операций проводится при желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. Это серьезная проблема во всем мире... Именно тахикардия — основная причина внезапной смерти. Пациентам устанавливают прибор в организм, который постоянно анализирует ритм, и может отличать опасную тахикардию от безопасной, а также своевременно купировать возможные осложнения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько стоит операция по установке электрокардиостимуляторов?

Как сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области, операции жителям региона проводятся бесплатно за счет денег областного бюджета и ТФОМС.

Сколько стоит электрокардиостимулятор?

Электрокардиостимулятор при брадикардии стоит 150 тысяч рублей, при тахикардии – около 600 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU