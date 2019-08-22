Губернатор: Ситуация в рязанской ОДКБ поправится

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-22T14:00:33+03:00

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22 августа во время пресс-конференции губернатор Николай Любимов прокомментировал ситуацию в рязанской ОДКБ.

- Все изменения, произошедшие в больнице, были обусловлены федеральной проверкой, которая прошла в 2019 году, и выявила достаточно серьезные нарушения, - сообщил глава региона. – К нарушениям можно отнести снижение показателей лечебной работы, недостаточные темпы внедрения новых методик и так далее. Поэтому нужно было обновление [ушла завотделения хирургии Любовь Клипова, а на ее место пришел хирург из Воронежа Роман Попов].

- То, что произошло с его [Попова] лицензией, то руководство больницы этот момент просто прохлопало, истекла, - продолжает Любимов. - Реакция общественности, врачей, привела к тому, что завотделением Роман Попов покинул должность. Обязанности сейчас исполняет Олег Ларькин, а его работу контролирует Владимир Юдин, главный внештатный специалист нашего минздрава. Сейчас они должны разработать для ОДКБ дорожную карту по улучшению работы, повышению эффективности.

Безусловно, прошлый завотделением хирургии [Клипова] хорошо работала, спасла много жизней. Мы не хотели с ней расставаться, предлагали другие должности, в том числе и в других учреждениях, но она не согласилась. Думаю, в ближайшее время там ситуация поправится.

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ИСТОЧНИК KP.RU