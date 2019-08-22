На одной из улиц Рязани молодые люди ограбили мужчину
Следователи Московского МСО возбудили уголовное дело в отношении двух рязанцев, 2000 и 2001 годов рождения, подозреваемых в грабеже, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, ночью 14 июня двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, увидели идущего по улице пьяного мужчину. Ударив потерпевшего, они забрали у него сумку и мобильный телефон, причинив ущерб на общую сумму около 12 тысяч рублей. После ограбления злоумышленники скрылись, а потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Недалеко от отдела полиции на Фирсова дерзко ограбили пенсионерку
Рязанским оперативникам понадобилось всего два часа, чтобы разыскать грабителя и задержать его... (подробнее).
Рязанца ограбили возле кафе на улице Есенина
Рецидивист, заглянувший в заведение, ударил другого посетителя и отобрал его мобильник (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU