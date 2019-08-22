2019-08-22T13:00:18+03:00
Происшествия

На одной из улиц Рязани молодые люди ограбили мужчину

Уголовное дело возбудил Следственный комитет, так как в преступлении участвовал несовершеннолетний
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Один из подельников оказался несовершеннолетним.Один из подельников оказался несовершеннолетним.
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Следователи Московского МСО возбудили уголовное дело в отношении двух рязанцев, 2000 и 2001 годов рождения, подозреваемых в грабеже, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, ночью 14 июня двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, увидели идущего по улице пьяного мужчину. Ударив потерпевшего, они забрали у него сумку и мобильный телефон, причинив ущерб на общую сумму около 12 тысяч рублей. После ограбления злоумышленники скрылись, а потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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