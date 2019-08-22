Рязанцы вошли в историю ФК «Чертаново», крупно проиграв им в Кубке России

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-22T12:14:08+03:00

Артем Герасимов был лучшим на поле в составе рязанской команды, по мнению болельщиков. Фото: Павел АВЕРИН

Московские футболисты привезли в наш город второй состав, экспериментировали со схемами, но все равно были сильнее «горожан»

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В матче 1/32 финала Кубка России рязанская команда крупно проиграла одному из лидеров ФНЛ – столичному «Чертаново». Несмотря на то, что московские футболисты привезли в Рязань откровенно не основной состав, нашим игрокам с лихвой хватило и этого.

Артем Малахов (№17) был активен, забил гол, но до конца матча не доиграл. Тренер решил его заменить.Фото: Павел АВЕРИН

Впрочем, в начале первого тайма рязанцы были более активны, но до гола дело так и не дошло. Не повезло ни Фасхутдинову, ни Зайцеву. Последний не попал по воротам из хорошей позиции.

А вот чертановцы, пусть и не все, но шансы использовали. Сначала Дмитрий Цыпченко добил мяч с метра, после того как Николай Прудников поразил перекладину, а вскоре и сам Прудников отличился плотным ударом в «шестерку» ворот.

После перерыва просто адски тащил рязанский голкипер Артем Герасимов, спасший свою команду, как минимум, от трех голов.Фото: Павел АВЕРИН

«После перерыва просто адски тащил рязанский голкипер Артем Герасимов, спасший свою команду, как минимум, от трех голов. Особенно не повезло Дмитрию Цыпченко, который вполне мог оформить хет-трик», - написала в послематчевом обзоре клубная пресс-служба «Чертаново». Герасимов действительно феерил, и, по мнению, многих болельщиков, был лучшим на поле из рязанских игроков. А когда Артем Малахов подкараулил мяч у ворот соперника и сделал счет 1:2, появилась надежда на положительный исход матча. И через пару минут Сергей Тонких мог сравнять счет, но после его удара мяч попал в перекладину.

Немного красоты в хмурый рязанский футбольный вечер...Фото: Павел АВЕРИН

Убил надежду рязанской команды Николай Прудников, который до конца матча забил еще два гола, и сделал первый хет-трик в истории ФК «Чертаново». Этого московским болельщикам, к слову, пришлось ждать шесть лет. Итоговый счет матча — 1:4.

Следующий матч ФК «Рязань» проведет дома 30 августа. Нашим соперником будет один из лидеров - брянское «Динамо». Начало в 18:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU