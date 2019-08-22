Мединский пожаловался генпрокурору Чайке на затянувшуюся в Рязани стройку
Министр культуры России Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчика стройки нового здания для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Об этом со ссылкой на источники близкие к министерству, сообщает РБК.
По данным агентства, строительством нового здания для музея занимается столичная компания «Рост-Е». Она же возводит фондохранилища для музея-заповедника «Херсонес Таврический» под Севастополем. Темпами строительства этого объекта стоимостью более 380 миллионов рублей, как и стройкой в Рязани – за 1,2 миллиарда, министр очень недоволен.
Завершение строительства запланировано на 2020 год, но министерство считает, что «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные».
Напомним, около года назад экс-губернатор Рязанской области, а ныне сенатор от региона Олег Ковалев, просил Мединского выделить дополнительно 10 миллионов рублей на «разработку дизайн-проекта экспозиции, к которой привязываются электромонтажные и сантехнические работы».
Тогда сенатор сообщил, что несмотря на то, что объект планируют сдать в 2018 году, к этому сроку строители могут не успеть.
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ИСТОЧНИК KP.RU