2019-08-22T12:01:19+03:00
Общество

Мединский пожаловался генпрокурору Чайке на затянувшуюся в Рязани стройку

Министра культуры РФ не удовлетворили темпы возведения нового здания для историко-архитектурного музея-заповедника
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Министр культуры России Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчика стройки нового здания для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Об этом со ссылкой на источники близкие к министерству, сообщает РБК.

По данным агентства, строительством нового здания для музея занимается столичная компания «Рост-Е». Она же возводит фондохранилища для музея-заповедника «Херсонес Таврический» под Севастополем. Темпами строительства этого объекта стоимостью более 380 миллионов рублей, как и стройкой в Рязани – за 1,2 миллиарда, министр очень недоволен.

Завершение строительства запланировано на 2020 год, но министерство считает, что «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные».

Напомним, около года назад экс-губернатор Рязанской области, а ныне сенатор от региона Олег Ковалев, просил Мединского выделить дополнительно 10 миллионов рублей на «разработку дизайн-проекта экспозиции, к которой привязываются электромонтажные и сантехнические работы».

Тогда сенатор сообщил, что несмотря на то, что объект планируют сдать в 2018 году, к этому сроку строители могут не успеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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