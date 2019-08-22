Отказ в застройке территории возле цирка в Рязани признали недействительным

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-22T09:41:19+03:00

Ранее проект отклонили и отправили на доработку, но суд оказался не на стороне чиновников

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Областной арбитражный суд признал недействительным постановление администрации Рязани, которая отклонила и отправила на доработку проект планировки территории в границах улиц Новослободской и Лево-Лыбедской. Напомним, ЗАО «Дружба» планирует построить возле цирка двухэтажный жилой дом и две индивидуальные жилые секции.

Документ, который суд обязал отменить, опубликован в декабре 2018-го. Тогда у инспекции по охране ОКН возникли претензии к потенциальному застройщику по поводу сохранения здания бывшего ремесленного училища конца XIX в., которым он владеет. Анонсировалась даже процедура изъятия памятника. Кроме того, сами проектируемые дама, по мнению комиссий по публичным слушаниям «диссонируют исторической черте города».

По какой причине суд встал на сторону застройщика, в опубликованном решении не разъясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU