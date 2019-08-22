Рязанца ограбили возле кафе на улице Есенина

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-22T09:00:43+03:00

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Возле одного из кафе на улице Есенина ограбили 37-летнего рязанца. Другой посетитель заведения ударил его и отобрал сотовый телефон.

Опросив присутствующих, оперативники поначалу не смогли выяснить личность злодея – только имя, но затем по приметам сами узнали 27-летнего жителя города, ранее неоднократно судимого. Как сообщает пресс-служба УМВД, рецидивист начинал с карманных краж, а затем перешел на грабежи, причем на преступления он зачастую шел пьяным.

Подозреваемого отыскали в квартире у его знакомых, при нем был похищенный мобильник. Предполагаемого преступника задержали, возбудив против него уголовное дело о грабеже с применением насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU