2019-08-22T08:47:48+03:00
Общество

Засуха и холод. Ученые выяснили, почему этим летом так мало комаров

Сотрудники Окского заповедника Рязанской области посчитали кровососущих насекомых в сосняке, на болоте и пойме ольшаника
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Фото Ирины Лычковской|Окский заповедник|http://oksky-reserve.ruФото Ирины Лычковской|Окский заповедник|http://oksky-reserve.ru
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Ученые Окского заповедника посчитали комаров и выяснили, почему в этом году их так мало. По мнению кандидата биологических наук Ирины Лычковской, жаркие, засушливые май и июнь, а также прохладный июль даже при наличии дождей создали неблагоприятные условия для развития личинок кровососущих комаров рода Aedes.

Чтобы определить численность насекомых, ученые организовали три стационарные площадки: в сосняке, на заболоченном лугу и в пойменном ольшанике. В итоге под учет попали 1 747 экземпляров.

Что касается человеческой крови, то за 10-минутный учетный отрезок средняя численность составила всего 29,1 нападений. К примеру, в прошлом году за десять минут было зафиксировано 90,2 нападений на человека.

СПРАВКА «КП»

Комары-кусаки, род рода Aedes (с греческого – гнусный, отвратительный, неприятный). Название этому роду кровососущих насекомых дал в 1818 году немецкий энтомолог Йоганн Мейген из-за того, что этот вид является разносчиком болезней, таких как лихорадка денге и желтая лихорадка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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