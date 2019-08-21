В Рязани появилось 380 дополнительных мест в детских садах

СЕГОДНЯ 20:02 2019-08-21T20:02:03+03:00

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Администрация Рязани сообщила, что с нового учебного года в Рязани станет на 380 мест больше в муниципальных дошкольных учреждениях. Это произошло благодаря открытию детского сада №36 в микрорайоне Кальное (за срыв сроков строительства которого наказывали чиновников) и возведению пристроек в детских садах №№106, 139, 146, 150, 154 – в этих пристройках, как правило, располагаются новые ясельные группы.

В новом учебном году планируется обеспечить местами около 50% рязанских детей двухлетнего возраста. На проведение капитального ремонта в дошкольных учреждениях в 2019 году будет израсходовано более 114 млн рублей из средств городского и областного бюджетов. Ремонт шел в 60 детских садах и 43 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU