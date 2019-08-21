2019-08-21T14:37:47+03:00
Происшествия

Житель Рязанской области устраивал сексуальные «игры» с маленькой дочерью

Статья, которую ему инкриминируют, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

48-летний жителя Рязанской области арестовали за преступления против половой неприкосновенности своей дочери. То, в чем его подозревают, подпадает под статью «Иные действия сексуального характера…», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, причем с учетом обстоятельств она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Свои «развлечения» с девочкой 2013 года рождения отец неоднократно устраивал с сентября 2018-го.

- В силу возраста потерпевшая не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий, - подчеркивают следователи.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава рязанского села поможет Владимиру Путину развивать самоуправление
На шести улицах центра Рязани в четверг отключат воду
В Рязани спроектировали новые микрорайоны Дашково-Песочни
Рязанцев предупредили о сильной надвигающейся жаре
На «Железке» в Рязани впервые пройдет элитный турнир по стритболу
На фестиваль «Рязанский караваец» пустят дополнительные автобусы
У рязанца, заснувшего в подъезде, украли 700 тысяч рублей
Экономически обоснованный тариф для «Управления Рязанского троллейбуса» – почти 30 рублей
В лесу под Рязанью грибники обнаружили скелет человека
Появились фотографии с места гибели рабочего на «Химволокне»
18-летний водитель без прав спровоцировал серьезную аварию под Рязанью
На «Химволокне» при очистке цистерны погиб 26-летний рабочий
В Михайловском районе иномарка снесла с трассы грузовик
Поликлинику №14 в Рязани показали россиянам как пример ветхости
Избивший полицейского рязанец избежал тюрьмы