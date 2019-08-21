Житель Рязанской области устраивал сексуальные «игры» с маленькой дочерью
48-летний жителя Рязанской области арестовали за преступления против половой неприкосновенности своей дочери. То, в чем его подозревают, подпадает под статью «Иные действия сексуального характера…», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, причем с учетом обстоятельств она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Свои «развлечения» с девочкой 2013 года рождения отец неоднократно устраивал с сентября 2018-го.
- В силу возраста потерпевшая не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий, - подчеркивают следователи.
Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU