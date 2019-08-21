Житель Рязанской области устраивал сексуальные «игры» с маленькой дочерью

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-21T14:37:47+03:00

Статья, которую ему инкриминируют, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет

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48-летний жителя Рязанской области арестовали за преступления против половой неприкосновенности своей дочери. То, в чем его подозревают, подпадает под статью «Иные действия сексуального характера…», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, причем с учетом обстоятельств она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Свои «развлечения» с девочкой 2013 года рождения отец неоднократно устраивал с сентября 2018-го.

- В силу возраста потерпевшая не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий, - подчеркивают следователи.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU