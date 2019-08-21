ФК «Рязань» накануне кубкового матча заявил нового вратаря

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-21T08:43:19+03:00

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Накануне кубкового матча с «Чертаново» рязанский клуб заявил нового вратрая – Алексея Березина. Пресс-служба ФК «Рязань» рассказала о его послужном списке.

Алексей Березин родился 16 апреля 1993 года. Воспитанник казанского «Рубина».

Начинал свою карьеру во второй команде клуба – «Рубин-2», который выступал в зоне «Урал-Поволжье» Второго дивизиона. Позже играл за дубль «Рубина» в молодежном первенстве. Затем выступал за «Видзев-2» из польского города Лодзь. После этого Березин вернулся в Россию, сезон 2014-2015 провел в смоленском «Днепре».

В феврале 2016 года судьба голкипера могла круто измениться – Березин подписал контракт с тульским «Арсеналом». Но сыграть в Премьер-лиге ему не удалось. В 2018 году снова «Днепр», но уже белорусский, а затем - «Ислочь». В рязанской команде Алексей Березин будет играть под номером 16.

ИСТОЧНИК KP.RU