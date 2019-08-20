В Рязанской области отремонтируют одну из больниц

СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-20T19:42:11+03:00

Но круглосуточного стационара, как хотят местные жители, не будет

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Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий в ответ на поручение губернатора Николая Любимова проинформировал его о том, что по Октябрьской районной больнице Михайловского района уже проведены торги, а на ремонт системы отопления выделены 3 миллиона рублей.

Этот диалог случился во время выездного совещания областного правительства в Михайловском районе. К руководителю региона обратились жители поселка Октябрьский с просьбой решить вопрос с ремонтом местной больницы и организацией круглосуточного стационара.

По словам Прилуцкого, на 2020 год планируется финансирование ремонта помещений в этом медучреждении. Больница сейчас оснащена 15 койками дневного стационара.

- Организация круглосуточного стационара в этом лечебном учреждении не планируется, - т цитирует слова министра правительственная пресс-служба.- В Михайловской МРБ, которая находится в 10 километрах, есть свободные места.

ИСТОЧНИК KP.RU