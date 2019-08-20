В Рязанской области обстреляли плавучий кран

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-20T18:18:27+03:00

Автоматная очередь не задела никого на судне

Изменить размер текста: A A

Полицейские устанавливают личность мужчины, обстрелявшего плавучий кран. Это произошло на реке Ока возле села Рубецкое Шиловского района. Об этом рассказали журналисты «РЕН-ТВ Рязань».

Автоматная очередь прозвучала 19 августа. На плавучем кране в этот момент находилась начальница отдела радиоизмерительного оборудования одного из рязанских предприятий. По предварительным данным, женщина не пострадала. Очевидцы утверждают, что стрелок вскоре скрылся на легковом автомобиле отечественного производства.

Полиция пока не дает официальных комментариев случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU