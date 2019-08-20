Покусанная пчелами рязанка отсудила компенсацию у бывшего мужа

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-20T17:17:50+03:00

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Жительница Рязани, покусанная пчелами, засудила бывшего мужа, который в свое время их разводил. В качестве компенсации морального вреда она получит 15 тысяч рублей, хотя рассчитывала на сумму в несколько раз большую.

У экс-супругов есть дача в Захаровском районе. Туда женщина приехала отдыхать с детьми. Насекомые напали, когда она гуляла возле искусственного пруда, вырытого на участке.

Мужчина пчеловодством на тот момент не занимался, но и ульи не убрал, оставив их без присмотра. В итоге туда заселилась колония, по всей видимости, диких насекомых, которые не обрадовалось «соседке». Из-за укусов у женщины случилась аллергическая реакция, и ее пришлось госпитализировать.

Началось рассмотрение гражданского дела в ноябре 2018-го, а закончилось (включая апелляции) лишь в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU