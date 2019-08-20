В двух рязанских районах на несколько дней отключат газ
В связи с работами на газопроводе в селе Аргамаково Спасского района газа не будет в нескольких селениях, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 21 по 23 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:
- в Шиловском районе — село Муратово;
- в Спасском районе — село Шатрище, село Кутуково, деревня Бессоновка, село Устрань, село Фатьяновка, село Старая Рязань, дервня Аргамаково, село Исады, поселок Красный Яр, поселок Студенец.
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ИСТОЧНИК KP.RU