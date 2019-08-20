В двух рязанских районах на несколько дней отключат газ

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-20T16:38:29+03:00

Газоснабжения не будет с 21 по 23 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В связи с работами на газопроводе в селе Аргамаково Спасского района газа не будет в нескольких селениях, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 21 по 23 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:

- в Шиловском районе — село Муратово;

- в Спасском районе — село Шатрище, село Кутуково, деревня Бессоновка, село Устрань, село Фатьяновка, село Старая Рязань, дервня Аргамаково, село Исады, поселок Красный Яр, поселок Студенец.

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Не будет электроснабжения по двум причинам — опиловка деревьев и работы на воздушной линии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU