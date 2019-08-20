В Рязани прошли учения десантников трех стран «Защитник дружбы»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-20T15:51:27+03:00

В «столицу российских ВДВ» прибыли коллеги из Беларуси и Египта

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19 августа утром прибыла группировка сил из республики Беларусь. Самолеты египетских ВВС с десантниками на борту приземлились на аэродроме в Дягилеве во второй половине дня. Рязанцы встретили гостей хлебом-солью. Военнослужащие Египта, отдавая дань уважения принимающей стороне, прошли торжественным маршем по взлетно-посадочной полосе. Об этом рассказали журналисты ГТРК «Ока».

Учения начались 20 августа на полигоне «Дубровичи», и проводились под руководством командира 106-ой гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии. В ходе совместной операции десантники трех стран «захватили» аэродром условного противника. При этом и белорусы, и египтяне показали хорошие тактические навыки и уверенное владение боевой техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU