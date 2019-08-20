2019-08-20T15:13:27+03:00
Происшествия

Суд арестовал рязанца, совершившего преступление против пенсионерки

При этом и адвокат, и его подзащитный пытались оспорить ходатайство следователя
Иван АНТОНОВ
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За решетку до 15 октября.За решетку до 15 октября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя рязанского Следственного управления СКР о заключении под стражу рязанца, совершившего преступление против пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, 16 августа обвиняемый на улице Фирсова неподалеку от дома 25 ограбил престарелую женщину. Он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком, стоимость которых составляет 5 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления.

При этом его условно можно назвать жителем Рязани – он не имеет постоянного места регистрации на территории областного центра и Рязанской области. Зато в его «активе» не снятая и непогашенная судимость.

Адвокат и его подзащитный возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Однако судья постановил его удовлетворить, и отправил любителя чужого золота под арест до 15 октября. Постановление не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в Рязанском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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