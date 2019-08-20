В рязанской поликлинике впервые с 1953 года заменят трубы

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-20T14:17:50+03:00

В медицинском учреждении на улице Есенина завершается капитальный ремонт

Изменить размер текста: A A

В Рязани завершается ремонт поликлиники больницы №4, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. За счет областного бюджета в поликлинике впервые с 1953 года – даты открытия, поменяют инженерные коммуникации горячего и холодного водоснабжения.

Кроме того, в медучреждении заменят оконные блоки, полы и двери. В нескольких помещениях появится новое осветительное энергосберегающее оборудовании, а также энергоэффективные радиаторы отопления.

По информации минздрава, в поликлинике полностью переоборудуют две санитарные комнаты, одна из них предназначена для инвалидов.

- Мы стараемся обеспечить наших пациентов качественной и доступной медицинской помощью, - подчеркнул главный врач больницы №4 Сергей Викулин. - Одна из важнейших составляющих этой работы – создание современных условий в медучреждении, удобного для людей, благоустроенного пространства.

По словам главврача, ремонт закончится в конце августа. В перспективе планируется также отремонтировать единственное в Рязани отделение кишечной инфекции.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

23 миллиона рублей – много ли это?

Если надо ремонтировать больницу, то не очень. Особенно если почти 12 миллионов перебросят на ремонт поликлиники (подробнее).

«Двухчасовую» очередь у рязанской больницы №4 создали сами пациенты - минздрав

Получать талоны к «узким» специалистам предлагают через терапевта, а также записываться по телефону и через интернет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU