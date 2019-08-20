2019-08-20T14:17:50+03:00
Общество

В рязанской поликлинике впервые с 1953 года заменят трубы

В медицинском учреждении на улице Есенина завершается капитальный ремонт
Яков РЫКОВ
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Фото: минздрав Рязанской области.Фото: минздрав Рязанской области.
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В Рязани завершается ремонт поликлиники больницы №4, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. За счет областного бюджета в поликлинике впервые с 1953 года – даты открытия, поменяют инженерные коммуникации горячего и холодного водоснабжения.

Кроме того, в медучреждении заменят оконные блоки, полы и двери. В нескольких помещениях появится новое осветительное энергосберегающее оборудовании, а также энергоэффективные радиаторы отопления.

По информации минздрава, в поликлинике полностью переоборудуют две санитарные комнаты, одна из них предназначена для инвалидов.

- Мы стараемся обеспечить наших пациентов качественной и доступной медицинской помощью, - подчеркнул главный врач больницы №4 Сергей Викулин. - Одна из важнейших составляющих этой работы – создание современных условий в медучреждении, удобного для людей, благоустроенного пространства.

По словам главврача, ремонт закончится в конце августа. В перспективе планируется также отремонтировать единственное в Рязани отделение кишечной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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