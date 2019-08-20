Прокуратура занялась свалкой в Александро-Невском районе

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-20T14:09:18+03:00

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В ходе проверки сотрудники прокуратуры Александро-Невского района установили, на территории городского поселения нарушаются санитарные нормы и правила. Несанкционированная свалка ТБО находится в пределах водоохранной зоны ручья, левого притока реки Хупта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению проверяющих, кучи бытового мусора загрязняют окружающую среду, что вызывает угрозу возникновения эпидемий среди населения. Администрация Александро-Невского городского поселения никаких мер не принимает для того, чтобы их убрать. В связи с этим прокурорские работники в отношении главы горадминстрации возбудили производство об административном правонарушении, а также внесли представление, которое находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU