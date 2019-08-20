2019-08-20T13:35:55+03:00
Происшествия

Рязанец предстанет перед судом за покушение на убийство

Он пытался зарезать сожительницу за то, что она неправильно воспитывает ребенка
Иван АНТОНОВ
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Пьяный рязанец решил "воспитывать" сожительницу ножом.Пьяный рязанец решил "воспитывать" сожительницу ножом.Фото: Павел АВЕРИН
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Житель областного центра предстанет перед судом за покушение на убийство сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

24 декабря прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пытался «поучить» сожительницу уму-разуму. Он посчитал, что та неправильно воспитывает ребенка. Воспитательными мерами рязанец сначала избрал избиение женщины, а затем и вовсе хотел ее зарезать. Прижав к двери, он стал ей наносить удары ножом. К счастью, вовремя появилась соседка, проживающая в соседней комнате.

Женщина сумела вырваться и убежать, после вызова «неотложки» ее увезли в больницу. А незадачливого «воспитателя» задержала полиция. Весь этот кошмар творился в Октябрьском районе Рязани. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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