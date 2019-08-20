2019-08-20T12:12:37+03:00
Спорт

В матче «Спартак» - ЦСКА выступили два игрока, связанные с рязанским футболом

Причем 19 августа на поле в Тушине они противостояли друг другу
Иван АНТОНОВ
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Константин Кучаев поучаствовал во множестве единоборств, многие из которых были очень жесткими. Фото: "Советский спорт".Константин Кучаев поучаствовал во множестве единоборств, многие из которых были очень жесткими. Фото: "Советский спорт".
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19 августа в РПЛ состоялось московское дерби: «Спартаку» противостоял «ЦСКА». Сильнее оказались хозяева поля - 2:1.

Воспитанник рязанского футбола полузащитник Константин Кучаев вышел в стартовом составе ЦСКА и ушел с поля после финального свистка. Он запомнился тем, что соперники особо грубо играли против него - Ларссон даже получил «горчичник».

Экс-игрок ФК «Звезда» Резиуан Мирзов провел на поле в составе «красно-белых» 19 минут и отметился опасным ударом в дальний от Акинфеева угол из пределов штрафной. Мяч прошел рядом со штангой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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