В «Фотодоме» устроят «Поболтушки» с худруком Рязанского театра кукол
22 августа гостем «Фотодома» на улице Почтовой станет художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский. Формат вечера сам заслуженный деятель искусств РФ скромно назвал «Поболтушки», тема для беседы – спектакль-легенда «Мастер и Маргарита».
Впервые на сцене Театра кукол произведение Михаила Булгакова поставили еще 14 октября 1995 года. Валерий Николаевич, будучи человеком образованным, тонко чувствующим искусство и саму жизнь об этой работе отзывался так:
- В вечной борьбе добра со злом художник почти всегда жертва. Его миссия трагична, как и миссия Иисуса. У Булгакова Мастер и Иешуа – люди одной оси. А жизнь держится только на любви... Вот это основное, что мне было важно показать в спектакле.
Шадский подчеркивает, что эта постановка не претендует на полный охват тематики романа, а потому названа «версией».
Ожидается, что мероприятие в «Фотодоме» продлится не менее чем 1,5 часа. Возрастная категория 12+.
ИСТОЧНИК KP.RU