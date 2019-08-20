2019-08-20T08:48:11+03:00
Звезды

В «Фотодоме» устроят «Поболтушки» с худруком Рязанского театра кукол

Тема для разговора – спектакль-легенда «Мастер и Маргарита»
Антон КОНОВАЛОВ
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22 августа гостем «Фотодома» на улице Почтовой станет художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский. Формат вечера сам заслуженный деятель искусств РФ скромно назвал «Поболтушки», тема для беседы – спектакль-легенда «Мастер и Маргарита».

Впервые на сцене Театра кукол произведение Михаила Булгакова поставили еще 14 октября 1995 года. Валерий Николаевич, будучи человеком образованным, тонко чувствующим искусство и саму жизнь об этой работе отзывался так:

- В вечной борьбе добра со злом художник почти всегда жертва. Его миссия трагична, как и миссия Иисуса. У Булгакова Мастер и Иешуа – люди одной оси. А жизнь держится только на любви... Вот это основное, что мне было важно показать в спектакле.

Шадский подчеркивает, что эта постановка не претендует на полный охват тематики романа, а потому названа «версией».

Ожидается, что мероприятие в «Фотодоме» продлится не менее чем 1,5 часа. Возрастная категория 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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