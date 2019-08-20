В Рязани продолжают чистить и ремонтировать ливневки
За первое полугодие 2019 года в Рязани гидродинамически промыли более 10 км трубопроводов ливневой канализации, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, с начала года в областном центре уже отремонтировали 52 колодца, установили 23 решетки дождеприемных колодцев индивидуального изготовления, очистили 383 колодца от иловых отложений и заменили 56 колодцев с установкой новых крышек.
В частности, гидродинамическую промывку ливневой канализации провели на Касимовском шоссе, 48 корп. 1. Кроме того, трубопроводы ливневки, а также ремонт колодцев проводится на улице Интернациональной и проезде от улицы Зубковой до улицы Новоселов.
В этом месяце промоют ливневки по улицам Кальная, проезд Грибоедова, поселок Мехзавода. Отремонтируют колодцы ливневой канализации на улицах Энгельса и Медицинская.
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ИСТОЧНИК KP.RU