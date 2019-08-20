Под Рязанью поджигателя офиса отправили в колонию на три года

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-20T07:50:58+03:00

В результате поджога огнем было повреждено помещение юротдела, техническое помещение ООО и внешняя облицовка офисного здания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пьяный мужчина при помощи паяльной лампы поджег два помещения ООО и причинил ущерб более чем на полмиллиона рублей

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Вступил в силу приговор в отношении неоднократно судимого рязанца за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога лица, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что 16 декабря 2017 года пьяный мужчина из-за личных неприязненных отношений к директору одного из ООО в городе Спас-Клепики, решил сжечь его офис.

Поздно вечером он взял паяльную лампу, заправленную бензином, подошел к окну офиса, разбил его и бросил в помещение зажженную лампу.

В результате поджога огнем было повреждено помещение юротдела, техническое помещение ООО и внешняя облицовка офисного здания. Стоимость восстановительного ремонта составила более 480 тысяч рублей, а также уничтожено имущество, находящееся внутри помещения юридического отдела, на сумму более 84 тысяч рублей.

Приговором Клепиковского районного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU