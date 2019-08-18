В Касимове развалился на части памятник Ленину

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-18T14:26:24+03:00

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Во втором по величине городу Рязанской области развалился на составные части памятник вождю мирового пролетариата. Об этом сообщили в группе «Типичный Касимов» ВКонтакте.

Памятник Ленину располагался на улице, которая носит имя вождя мирового пролетариата — в небольшом сквере напротив здания Касимовской районной администрации. Он был выполнен по типовому проекту - гипсовая ростовая скульптура, установленная на прямоугольном постаменте. Ленин изображен в момент произнесения речи - он словно готовится поднять руку, а во второй руке держит свою знаменитую кепку.

«Можно по-разному относиться к Советской власти и к коммунистам, к Ленину. Но историю переписать нельзя. Эти события и эти люди были в нашей истории, поэтому память о них надо беречь», - такова общая тональность комментариев касимовцев, высказанная одним из подписчиков. Жители Касимова в свое время обращались к властям с просьбой о ремонте разрушавшегося памятника, но так и не были услышаны.

ИСТОЧНИК KP.RU