2019-08-18T13:37:01+03:00
Спорт

Кубок России по воздухоплавательному спорту завоевал туляк, перебравшийся в Рязань

Соревнования прошли в рамках фестиваля «Небо России»
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Победитель и призеры Кубка России.Победитель и призеры Кубка России.
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В субботу, 17 августа, в Рязани подвели итоги 14-го Кубка России по воздухоплавательному спорту, который состоялся в рамках фестиваля «Небо России».

В этом году погода не устает преподносить сюрпризы жителям средней полосы России, вмешалась она и в расписание фестиваля. Из семи запланированных спортивных полетов пилоты смогли совершить только три. Впрочем, согласно действующим регламентам, чтобы состязания были признаны состоявшимися, необходимо совершить два полета.

Во время трех зачетных полетов пилоты выполнили десять заданий. Лучшим стал Дмитрий Жохов – тульский спортсмен, который женился на рязанской девушке и перебрался в город на Оке. Второе место на счету Ильи Вертипрахова (Кунгур, Пермский край), третье – у Ивана Меняйло (Москва). В шаге от призовой тройки остановился рязанец Александр Маврин – у него четверное место.

Из-за непогоды организаторам пришлось отменить вечернее свечение аэростатов, которое было запланировано на 17 августа. В этот день на Рязань вылилась почти месячная норма осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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