Шествие древних городов по центру Рязани состоялось, несмотря на дождь

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-18T09:27:36+03:00

Вместе с эмблемами городов-участников по улице Ленина двигались театральные маски и актеры на ходулях

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Почти всю вторую половину дня 17 августа в Рязани лил дождь. К 17:00 он превратился в ливень. Большинство из тех, кто знал о намеченном шествии в рамках Форума древних городов, уже думало, что мероприятие отменят. Но около 19:00 дождь ненадолго прекратился, с огромных картонных масок перед Театром драмы сняли полиэтилен, а актеры на ходулях начали разыгрывать пантомимы для немногочисленных зрителей.

С картонных масок, едва перестал дождь, сняли полиэтиленФото: Владимир ФРОЛОВ

– На пять дней Рязань снова стала столицей древних городов мира. И в нынешнем году это совпало с празднованием Года театра, – пояснил с невысокой сцены министр культуры Рязанской области Виталий Попов.

Театральные актеры стали главным украшением шествияФото: Владимир ФРОЛОВ

Вскоре снова полил дождь, под которым шествие и прошло с Театральной площади к Рязанскому цирку. Впереди катили на колесиках те самые театральные маски, за ними шли привлекавшие внимание прохожих актеры с трубами, трещотками и пищалками, а далее – 55 человек с эмблемами городов, участвовавших в форуме. Завершала процессию еще одна группа актеров и пожелавшие пройти по центру Рязани участники международных встреч этой недели.

Шествие время от времени останавливалось, и идущие веселились, несмотря на погодуФото: Владимир ФРОЛОВ

После шествия в 20:30 на Лыбедском бульваре перед цирком состоялась церемония закрытия Форума древних городов.

ИСТОЧНИК KP.RU