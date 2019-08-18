ХК «Рязань» крайне неудачно выступил на Кубке «Дизеля» в Пензе
Подопечные Сырцова смогли лишь однажды выиграть, да и то в овертайме
Совсем недавно ХК "Рязань" был фаворитом в матчах с "Дизелем".Фото: Павел АВЕРИН
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ХК «Рязань» крайне неудачно выступил на предсезонном Кубке «Дизеля» в Пензе. Первую встречу подопечные Сырцова проиграли «всухую» хозяевам турнира 0:3. Затем последовал разгром от нижегородского «Торпедо-Горький» 0:7.
В третьем матче игроки «Бурана» позволили рязанцам забросить единственную шайбу, в то время как в ворота соперника отправили пять. И лишь в заключительной игре ХК «Рязань» сумел вырвать победу в овертайме 3:2 у ХК «Тамбов». Болельщики разочарованы, и в соцсетях пишут уже о том, что « это последний сезон рязанской команды».
ИСТОЧНИК KP.RU