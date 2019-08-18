ХК «Рязань» крайне неудачно выступил на Кубке «Дизеля» в Пензе

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-18T09:27:59+03:00

Совсем недавно ХК "Рязань" был фаворитом в матчах с "Дизелем". Фото: Павел АВЕРИН

Подопечные Сырцова смогли лишь однажды выиграть, да и то в овертайме

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ХК «Рязань» крайне неудачно выступил на предсезонном Кубке «Дизеля» в Пензе. Первую встречу подопечные Сырцова проиграли «всухую» хозяевам турнира 0:3. Затем последовал разгром от нижегородского «Торпедо-Горький» 0:7.

В третьем матче игроки «Бурана» позволили рязанцам забросить единственную шайбу, в то время как в ворота соперника отправили пять. И лишь в заключительной игре ХК «Рязань» сумел вырвать победу в овертайме 3:2 у ХК «Тамбов». Болельщики разочарованы, и в соцсетях пишут уже о том, что « это последний сезон рязанской команды».

ИСТОЧНИК KP.RU