17 августа на одной из улиц в центре Рязани случился потоп
Очевидцы сняли видео о том, что происходило на проезжей части и тротуарах
Сильнейший дождь обрушился на Рязань. Фото:соцсети
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В субботу вечером, 17 августа, часть одной из центральных улиц Рязани — имени Дзержинского — оказалась под водой. Очевидцы сняли видео и разместили его в группе «Новости Рязани Вконтакте». На нем отчетливо видно, как под водой оказалась не только проезжая часть, но и тротуары. Затяжной дождь провел своеобразный экзамен для городских коммунальных служб — ливневая канализация оказалась неспособной справиться с таким потоком воды.
Напомним, что из-за дождя отменили свечение аэростатов.
Потоп на улице Дзержинского.
ИСТОЧНИК KP.RU