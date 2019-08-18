17 августа на одной из улиц в центре Рязани случился потоп

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-18T07:47:13+03:00

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В субботу вечером, 17 августа, часть одной из центральных улиц Рязани — имени Дзержинского — оказалась под водой. Очевидцы сняли видео и разместили его в группе «Новости Рязани Вконтакте». На нем отчетливо видно, как под водой оказалась не только проезжая часть, но и тротуары. Затяжной дождь провел своеобразный экзамен для городских коммунальных служб — ливневая канализация оказалась неспособной справиться с таким потоком воды.

Напомним, что из-за дождя отменили свечение аэростатов.

Потоп на улице Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU