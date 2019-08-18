2019-08-18T07:47:13+03:00
Происшествия

17 августа на одной из улиц в центре Рязани случился потоп

Очевидцы сняли видео о том, что происходило на проезжей части и тротуарах
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Сильнейший дождь обрушился на Рязань. Фото:соцсетиСильнейший дождь обрушился на Рязань. Фото:соцсети
Изменить размер текста:

В субботу вечером, 17 августа, часть одной из центральных улиц Рязани — имени Дзержинского — оказалась под водой. Очевидцы сняли видео и разместили его в группе «Новости Рязани Вконтакте». На нем отчетливо видно, как под водой оказалась не только проезжая часть, но и тротуары. Затяжной дождь провел своеобразный экзамен для городских коммунальных служб — ливневая канализация оказалась неспособной справиться с таким потоком воды.

Напомним, что из-за дождя отменили свечение аэростатов.

Потоп на улице Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шествие древних городов по центру Рязани состоялось, несмотря на дождь
ХК «Рязань» крайне неудачно выступил на Кубке «Дизеля» в Пензе
На солотчинском мосту произошло еще одно массовое ДТП с пострадавшими
В массовом ДТП на солотчинском шоссе пострадали двое детей – полиция
Официально: свечение аэростатов в Рязани отменяется
ГИБДД: в аварии на солотчинском мосту погиб один человек и пять пострадали
Появилось видео с места страшного ДТП на солотчинском мосту
На солотчинском мосту произошло страшное массовое ДТП
В Рязани завершился «Авиадартс» победой российских летчиков
Вечернее свечение аэростатов в Рязани под угрозой срыва
Недалеко от отдела полиции на Фирсова дерзко ограбили пенсионерку
У палатки с шаурмой на рязанской остановке обитают крысы
У рязанца в поселке Шилово прям у банкомата украли 40 тысяч рублей
У ТРЦ «Круиз» в Рязани произошло серьезное ДТП с пострадавшими