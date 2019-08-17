На солотчинском мосту произошло еще одно массовое ДТП с пострадавшими

17 Авг. 22:09 2019-08-17T22:15:38+03:00

На месте происшествия в настоящее время работают полиция, спасатели и врачи

Изменить размер текста: A A

17 августа в 21:30 на солотчинском мосту через Оку произошло еще одно массовое ДТП. Об этом рязанской «Комсомолке» сообщили в региональном ГИБДД. По данным полиции, столкнулись три автомобиля.

«В результате ДТП пострадали три человека, на месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, все обстоятельства уточняются», - говорится в сообщении.

Как сообщают пользователи соцсетей, в настоящее время на данном участке дороги образовалась масштабная пробка.

Напомним, днем 17 августа на солотчинском мосту произошла массовая авария с участием пяти легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали, из них – двое детей и беременная женщина (читать подробнее и смотреть видео).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Появилось видео с места массового ДТП на солотчинском мосту

На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы (смотреть видео).

У ТРЦ «Круиз» в Рязани произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Полиция устанавливает обстоятельства столкновения двух иномарок на Солотчинском шоссе (подробнее).

«Тяжеловесное» ДТП под Рязанью: самосвал врезался во встречную фуру и опрокинулся

Повезло, что рядом не оказалось других автомобилей... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU