На солотчинском мосту произошло еще одно массовое ДТП с пострадавшими
17 августа в 21:30 на солотчинском мосту через Оку произошло еще одно массовое ДТП. Об этом рязанской «Комсомолке» сообщили в региональном ГИБДД. По данным полиции, столкнулись три автомобиля.
«В результате ДТП пострадали три человека, на месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, все обстоятельства уточняются», - говорится в сообщении.
Как сообщают пользователи соцсетей, в настоящее время на данном участке дороги образовалась масштабная пробка.
Напомним, днем 17 августа на солотчинском мосту произошла массовая авария с участием пяти легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали, из них – двое детей и беременная женщина (читать подробнее и смотреть видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU