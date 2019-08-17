Официально: свечение аэростатов в Рязани отменяется
Свечение аэростатов в Рязани все-таки отменили. Об этом сообщают организаторы фестиваля воздухоплавателей «Небо России-2019».
«К сожалению, прогноз оправдался. Дождь не перестанет до самой ночи. Свечение отменяется. Солнце вернется к нам завтра вечером, следите за нашими постами. Возможно, они вас порадуют!» - говорится в сообщении.
Напомним, из-за дождливой погоды 17 августа были отменены утренние спортивные полеты. Организаторы фестиваля надеялись, что к вечеру свечение все-таки состоится, хотя бы частично, но не получилось и этого.
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ИСТОЧНИК KP.RU