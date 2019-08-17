В Рязани завершился «Авиадартс» победой российских летчиков

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-17T16:19:15+03:00

Экипажи российской команды были сильнее в четырех номинациях из семи - истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Изменить размер текста: A A

17 августа на аэродроме Дягилево в Рязани завершился конкурс среди экипажей воздушно-космических сил «Авиадартс». Сборная России завоевала золото и главный кубок за победу в командном зачете в очень упорной борьбе.

Экипажи российской команды были сильнее в четырех номинациях из семи - истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации. На втором месте в общем зачете оказались китайские летчики. Они были лучшими на военно-транспортных самолетах.

Бронзу поделили белорусские и казахстанские пилоты, которые оказались сильнее на транспортно-боевых вертолетах и штурмовиках соответственно. Всего в конкурсе «Авиадартс» участвовали 43 экипажа, говорится в сообщении телеканала «Звезда».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Если я скажу, что было хорошо, это будет неправдой – было очень хорошо»

Рязанцам, которые пришли попрощаться с «Авиадартсом», махнули крылом лучшие пилотажные группы (подробнее).

Авиадартс улетел из Рязани в Крым

Значит, шоу Авиамикс в этом году мы тоже не увидим (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU