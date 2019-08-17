2019-08-17T16:19:15+03:00
Общество

В Рязани завершился «Авиадартс» победой российских летчиков

Наша команда завоевала золото и сохранила главный кубок
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Экипажи российской команды были сильнее в четырех номинациях из семи - истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации.Экипажи российской команды были сильнее в четырех номинациях из семи - истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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17 августа на аэродроме Дягилево в Рязани завершился конкурс среди экипажей воздушно-космических сил «Авиадартс». Сборная России завоевала золото и главный кубок за победу в командном зачете в очень упорной борьбе.

Экипажи российской команды были сильнее в четырех номинациях из семи - истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации. На втором месте в общем зачете оказались китайские летчики. Они были лучшими на военно-транспортных самолетах.

Бронзу поделили белорусские и казахстанские пилоты, которые оказались сильнее на транспортно-боевых вертолетах и штурмовиках соответственно. Всего в конкурсе «Авиадартс» участвовали 43 экипажа, говорится в сообщении телеканала «Звезда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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