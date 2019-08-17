Вечернее свечение аэростатов в Рязани под угрозой срыва

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-17T15:39:34+03:00

В Рязани завершается фестиваль «Небо России». На встречу с горожанами приедут пять команд, но будут наполнять воздушные шары или нет, пока неизвестно

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Утренний спортивный полет воздушных шаров отменили из-за плохих метеоусловий. Об этом сообщили организаторы фестиваля воздухоплавателей «Небо России».

Кроме того, в связи дождливой погодой возможно не состоится и вечернее свечение аэростатов, которое запланировано на 17 августа.

«В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями вечернее свечение аэростатов если и состоится, то в урезанном режиме. Пять команд все же приедут в Рязанский кремль в 18:00, чтобы пообщаться с вами. И здесь же на поляне Монастырского сада будет принято окончательное решение наполнять аэростаты или нет», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU