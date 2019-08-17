У палатки с шаурмой на рязанской остановке обитают крысы
Животные достаточно вольготно себя чувствуют и живут прямо под палаткой [видео]
Фото: rzn_life.
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Рязанцы сняли на видео крысу, которая бегала возле палатки с шаурмой на остановке «Кальное».
«На остановке "Кальное" в шаурмичной свои домашние питомцы. Потом думай, как есть», - говорится в сообщении очевидцев.
Судя по видео, животное достаточно вольготно себя чувствует и живет прямо под палаткой с надписью: «Шаурма».
Крыса у палатки "Шаурма" на остановке в Кальном
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ИСТОЧНИК KP.RU