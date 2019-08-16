Рязанского «слона» задержали с девушками и наркотиками – потребовался спецназ

СЕГОДНЯ 20:34 2019-08-16T20:36:00+03:00

На свободе он пробыл всего несколько месяцев

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Сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с оперативниками и офицерами спецназа «Гром» нагрянули в квартиру 48-летнего жителя Рязани. По их информации, он организовал здесь наркопритон, в котором люди собираются, чтобы употребить «синтетику» и героин, сообщает пресс-служба полиции.

Информация оказалась верной – в квартире на улице Великанова они обнаружили ее хозяина в компании двух девушек: одной 18 лет, другой 21 год. Все трое были в состоянии наркотического опьянения. Здесь же нашли предметы, которые используются для потребления наркотиков – со следами этих веществ.

Хозяин квартиры когда-то был активным участником «слоновской» ОГП. Сидел за бандитизм, а позже за незаконный сбыт наркотиков. На свободу он вышел всего несколько месяцев назад.

Возбуждено уголовное дело, максимальный срок, который ему грозит за содержание притона – 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU