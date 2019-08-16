2019-08-16T15:59:11+03:00
Происшествия

В Захарове «Газель» вспыхнула после столкновения с цементовозом – водитель погиб

Очевидцы рассказывают, что «малотоннажник» выехал на встречную полосу
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/ryazandtpФото: vk.com/ryazandtp
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16 августа в селе Захарово случилось смертельное ДТП с участием грузовой «Газели», перевозящей хлеб, и цементовоза MAN. После столкновения «малотоннажник» загорелся, а водитель 38 лет скончался на месте происшествия. Мужчина, управлявший MAN, не пострадал.

Авария случилась в 5.50 на улице Центральной, недалеко от здания районной администрации. Как сообщает издательство «Пресса» со слов очевидцев, «Газель» выехала на встречную полосу. Водитель мог уснуть за рулем.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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