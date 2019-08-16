Юлия Рокотянская сделала селфи на воздушном шаре
Глава Рязани выложила снимок в Instagram для тысячи своих подписчиков
Фото: инстаграм Юлии Рокотянской.
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Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская сделала селфи во время полета на воздушном шаре. Сразу после этого глава города выложила снимок в Instagram для тысячи своих подписчиков.
Напомним, 13 августа в Рязани состоялось торжественное открытие международного фестиваля воздухоплавания «Небо России». Если погода позволит, то 17 августа запланировано вечернее свечение.
Юлия Рокотянская на воздушном шаре
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ИСТОЧНИК KP.RU