2019-08-16T14:05:33+03:00
Общество

Юлия Рокотянская сделала селфи на воздушном шаре

Глава Рязани выложила снимок в Instagram для тысячи своих подписчиков
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Фото: инстаграм Юлии Рокотянской.Фото: инстаграм Юлии Рокотянской.
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Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская сделала селфи во время полета на воздушном шаре. Сразу после этого глава города выложила снимок в Instagram для тысячи своих подписчиков.

Напомним, 13 августа в Рязани состоялось торжественное открытие международного фестиваля воздухоплавания «Небо России». Если погода позволит, то 17 августа запланировано вечернее свечение.

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Юлия Рокотянская на воздушном шаре
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ИСТОЧНИК KP.RU

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