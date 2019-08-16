Юлия Рокотянская сделала селфи на воздушном шаре

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-16T14:05:33+03:00

Глава Рязани выложила снимок в Instagram для тысячи своих подписчиков

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Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская сделала селфи во время полета на воздушном шаре. Сразу после этого глава города выложила снимок в Instagram для тысячи своих подписчиков.

Напомним, 13 августа в Рязани состоялось торжественное открытие международного фестиваля воздухоплавания «Небо России». Если погода позволит, то 17 августа запланировано вечернее свечение.

rokotyanskaya_julia Юлия Рокотянская на воздушном шаре

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ИСТОЧНИК KP.RU